Frankenthal – Christian Baldauf: “Ehrenamt in der Blaulichtfamilie stärken – auch Ehrenamts-Rente prüfen“

Rhein-Pfalz-Kreis / Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern am Sonntag, den 10. August 2020 gegen ca. 18:00, kam es erneut zu einem tödlichen Badeunfall am Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim. Ein Großaufgebot an Rettungskräften konnte den 22jähriger Erntehelfer aus Rumänien aus dem Weiher bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort, verstarb der 22jährige in der Nacht im