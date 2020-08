Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht vom 06.08.2020 auf 07.08.2020 gelangten unbekannte Täter durch Überklettern eines Zauns und Aufhebeln eines Fensters auf das Gelände bzw. in das Gebäude einer Firma in der Industriestraße in Ludwigshafen am Rhein. Was genau entwendet wurde und welchen Wert diese Gegenstände haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.