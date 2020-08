Weinheim – Raubüberfall auf Spielcenter – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr wurde ein 22-Jähriger am Rheinufer (in Höhe der Zollhofstraße) von mehreren Personen angegriffen. Der 22-jährige Ludwigshafener konnte keine Beschreibung der Täter angeben. Er wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Grund des Angriffes ist bislang unklar. Wer hat am Donnerstagabend die Auseinandersetzung am Rheinufer ... Mehr lesen »