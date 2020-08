Speyer – Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 41-Jährige stahl am 06.08.2020, gegen 17:45 Uhr, zwei Lampen in einem Baumarkt in der Oderstraße. Dabei wurde sie vom 26-jährigen Ladendetektiv des Geschäfts beobachtet. Er sprach sie beim Verlassen des Ladens an und versuchte die Frau aufzuhalten. Diese ließ sie sich jedoch nicht zurückhalten, rannte in Richtung eines Autos und wollte als ... Mehr lesen »