Mannheim – Younity Mannheim: Ferienworkshop 10. -14.8.: Songwriting, singen, rappen, aufnehmen und gemeinsam Spaß haben

Ludwigshafen – Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – BAB6 – Heute am Freitag, den 07.08.2020 kam es gegen 15.00 Uhr auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall aufgrund dessen anfangs eine Vollsperrung durchgeführt werden musste. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen befuhr mit seinem Audi A4 die BAB6 in Fahrtrichtung ... Mehr lesen »