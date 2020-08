Mannheim-Luzenberg – Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorrad

Mannheim-Luzenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag ereignete sich gegen 10:40 Uhr in der Akazienstraße in Richtung Hafenbahnstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen LKW-Fahrer und einer 23-jährigen Motorradfahrerin. Nachdem der Mann mit seinem LKW eine Grundstückseinfahrt in der Akazienstraße verpasst hatte, hielt er an und fuhr anschließend rückwärts. Hierbei übersah er die junge Frau und kollidierte mit ihr. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beträgt über 1.000EUR.

