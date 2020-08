Ludwigshafen/Otterstadt – Einbruch in Prüfstelle und in Einfamilienhaus

Ludwigshafen/Otterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar.

Ludwigshafen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Büroräume einer Kraftfahrzeugprüfstelle in der Achtmorgenstraße eigebrochen. Nach derzeitigem Stand wurde ein Karton mit Kaffee sowie Desinfektionsmittel entwendet. Der oder die Täter beschädigten außerdem beim Ausfahren einen Pfosten. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Achtmorgenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Otterstadt

In der Zeit vom 05.08., 20:00 Uhr bis zum 06.08.2020, 20:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Karpfenstraße in Otterstadt eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Wer hat in der Karpfenstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.