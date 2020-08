Ludwigshafen – Ladendetektiv leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 41-Jährige stahl am 06.08.2020, gegen 17:45 Uhr, zwei Lampen in einem Baumarkt in der Oderstraße. Dabei wurde sie vom 26-jährigen Ladendetektiv des Geschäfts beobachtet. Er sprach sie beim Verlassen des Ladens an und versuchte die Frau aufzuhalten. Diese ließ sie sich jedoch nicht zurückhalten, rannte in Richtung eines Autos und wollte als Beifahrerin flüchten. Es gelang dem 26-Jährigen sie an der Flucht zu hindern und festzuhalten. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Auto wurde von einem bislang unbekannten Mann gefahren.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail