Landau – Corona-Tests für Reiserückkehrer – Abstrichstation beim Gesundheitsamt noch heute geöffnet – Bürgerinfotelefon bleibt weiterhin besetzt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Corona-Teststation für Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer aus ausländischen Risiko- und Nicht-Risikogebieten auf dem Gelände des Gesundheitsamtes ist noch am heutigen Freitag,

7. August, für Bürgerinnen und Bürger mit Termin geöffnet. Ab dem Wochenende können sich Einreisende am neuen Standort des Diagnosezentrums in der grenznahen Corona-Teststation des Landes ohne Voranmeldung testen lassen. Die personellen Kräfte werden künftig am Standort der grenznahen Teststation zentralisiert. Das Bürgerinfotelefon des Landkreises SÜW und der Stadt Landau ist weiterhin täglich von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung des Landes, die grenznahe Teststation in Landau zu betreiben, und der zeitlichen Notwendigkeit zur Umsetzung einer Teststation am Gesundheitsamt, bestand kurzfristig eine Doppelstruktur, die nun zentralisiert wird. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt die grenznahe Corona-Teststation am neuen Standort des Diagnosezentrums. Die Zufahrt zum Testobjekt erfolgt über die Max-Planck-Straße und ist ab der Autobahn 65 ausgeschildert. Tests sind dort täglich von 8 bis 22 Uhr ohne Voranmeldung möglich. Einreisende aus Risikogebieten können sich außerdem bei niedergelassenen Ärzten testen lassen.



Weitere Informationen

Welche Gebiete als Risikogebiete eingestuft werden, kann dem aktuellen Lagebericht der Bundesregierung unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html (nationale Risikogebiete) und der Seite des Robert Koch-Instituts unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html (internationale Risikogebiete) entnommen werden. Informationen zu den aktuellen Quarantäneregeln des Landes Rheinland-Pfalz und FAQs sind unter https://corona.rlp.de/de/themen/quarantaeneregeln/ zu finden. Das gemeinsame Bürgertelefon des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist täglich (auch Samstag und Sonntag) von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 06341-940 555 erreichbar. Bürgerinnen und Bürger werden bei den Terminen gebeten, sich an die momentan gültigen Abstands- und Hygieneregeln zu halten und während des Aufenthaltes auf dem Gelände des Gesundheitsamtes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Quelle: Stadtverwaltung Landau und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.