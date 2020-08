Heppenheim – Straßensperrung wegen Bauarbeiten in Ober-Hambach

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Corona-Teststation für Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer aus ausländischen Risiko- und Nicht-Risikogebieten auf dem Gelände des Gesundheitsamtes ist noch am heutigen Freitag, 7. August, für Bürgerinnen und Bürger mit Termin geöffnet. Ab dem Wochenende können sich Einreisende am neuen Standort des Diagnosezentrums in der grenznahen Corona-Teststation des Landes ohne Voranmeldung testen lassen. Die personellen ... Mehr lesen »