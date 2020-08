Heidelberg – Spontan und frei sprechen – das kann man üben!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer kennt das nicht: Eine unerwartete Frage, ein plötzlicher Kommentar – und man findet auf die Schnelle nicht die passende Antwort. Unvorbereitet kurz ein Projekt erläutern, eine Idee entwickeln oder jemanden vorstellen – da fehlen zunächst die richtigen Worte. Damit das trotzdem gelingt, sind vor allem zwei Kompetenzen hilfreich: Spontanität und die Fähigkeit zu improvisieren. Die vhs Heidelberg bietet hierzu am 14.08.20 einen ganztägigen Workshop an. Mit speziellen Übungen und Kurzauftritten wird vermittelt, auch in unvorbereiteten Gesprächs- und Redesituationen sicher und frei zu agieren. Selbstverständlich werden die Hygienemaßnahmen eingehalten!

Anmeldungen bis 11.08.20 unter 06221-911 911 oder info@vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

