Heidelberg – Kooperation von Stadtbücherei und Stadtwerken Heidelberg macht Sommerferienaktion möglich: Brettspiele für den Familienurlaub zuhause ausleihbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In dem besonderen Corona-Sommer werden viele Familien ihren Urlaub zuhause verbringen – und das bei immer noch eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten. Deshalb haben sich die Stadtbücherei und die Stadtwerke Heidelberg zu einer Kooperation für alle Familien zusammengeschlossen, die in diesem Sommer in der Stadt bleiben: Erstmals können sie während der Ferien Brettspiele von der Stadtbücherei ausleihen. Eine Spende der Stadtwerke Heidelberg ermöglicht es, den Bestand an Brettspielen um ein Vielfaches aufzustocken, so dass möglichst viele Kinder und Jugendliche von der Sommerferienaktion profitieren können. Die Spiele sind zwei Wochen ausleihbar.

„Mit der neuen Ausleihe von Brettspielen bietet die Stadtbücherei Abwechslung und Spaß besonders für Familien. Ein großes Dankeschön an die Stadtwerke Heidelberg, die dieses neue Angebot unterstützen. Wir sind auch in den Sommerferien für die Heidelberger da,“ betont Christine Sass, Leiterin der Stadtbücherei Heidelberg. Prof. Dr. Rudolf Irmscher, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg ergänzt: „Wir unterstützen unseren Partner, die Stadtbücherei, sehr gerne, weil wir dazu beitragen möchten, dass die Ferien für die Familien, die zuhause bleiben, ein wenig leichter und abwechslungsreicher werden – zumal wir den Zutritt zu unseren Bädern aufgrund der besonderen Situation in diesem Sommer leider aufgrund rechtlicher Vorgaben begrenzen müssen. Wir wünschen allen Heidelberger Familien dennoch eine gute Sommerzeit mit viel Spiel, Spaß und Freude.“

