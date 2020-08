Heidelberg – Haltestelle Pädagogische Hochschule entfällt

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Neuenheimer Feld in Heidelberg finden in der Neuenheimer Landstraße im Bereich der Haltestelle Pädagogische Hochschule ab Montag, 10. August, bis Mittwoch, 19. August, Bauarbeiten statt.Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 31, 37 und M5. Sie können die Haltestelle Pädagogische Hochschule im oben genannten Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen nicht bedienen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Kopfklinik auszuweichen.

