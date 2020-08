Frankenthal – Sperrung von Fuß.-und Radweg

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Umbauarbeiten am Werkstor Nord der BASF Kläranlage ist ab Montag, 10. August, die Sperrung des Fuß- und Radweges in der Straße „Im Spitzenbusch“ erforderlich. Die Arbeiten, die auf einer Länge von ca. 40 Metern stattfinden, dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an. Für Fußgänger wird ein Fußgängernotweg eingerichtet. Radfahrer müssen in diesem Bereich absteigen oder die Fahrbahn mitbenutzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail