Bad Dürkheim – Deutschlandpremiere für den City-Star – Das größte mobile Riesenrad der Welt

Bad Dürkheim – Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute geht’s los. Das größte mobile Riesenrad der Welt steht in Bad Dürkheim und ist bereit für seine Gäste. Ab Freitag 18.00 Uhr dürfen die ersten Fahrgäste in den „City-Star“ einsteigen und die spektakuläre Aussicht in 70 m Höhe genießen, natürlich alles unter Einhaltung sämtlicher „Corona-Bedingungen“.



Bilder MRN News

