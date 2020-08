Frankenthal – Musik im Garten: noch wenige Plätze frei

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Für die Konzertreihe „Musik im Garten“, die vom 22. bis 29. August im Garten des Kunsthauses stattfindet, gibt es nur noch wenige freie Plätze. Bereits ausgebucht sind die Konzerte von 2MOTION am 22. August und Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen am 28. August. Wenige freie Restplätze gibt es noch für die Auftritte der IG Jazz Frankenthal am Sonntag, 23. August (Beginn 11 Uhr, Einlass 10 Uhr) und der Mundorgel reloaded am Samstag, 29. August (Beginn 18 Uhr, Einlass 17 Uhr). Der Eintritt ist an allen vier Tagen frei. Spenden für das Kulturzentrum Gleis 4 und die IG Jazz e.V. werden gerne entgegengenommen.

Anmeldung erforderlich

Anmelden können sich Interessierte unter Angabe des Vor- und Nachnamens, Adresse und Telefon/Handynummer unter manuela.engel-heil@frankenthal.de, 06233 89456 oder

anita.karolus@frankenthal.de, 06233 89527. Eine Picknickdecke kann von maximal fünf Personen besetzt werden. Besucher werden gebeten, sich als Gruppe anzumelden. Eine Anmeldung mit weniger als fünf Personen ist natürlich auch möglich. Sollte die Teilnahme doch nicht möglich sein, wird um Absage gebeten.

Hintergrund

Eigentlich hätten vom 6. bis 8. August die beliebten Ruinenkonzerte und am 22. August der Kunst- und Genussmarkt stattgefunden. Da Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten (gültige Rechtsverordnung des Landes) sind, können die geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.

„Musik im Garten“ wurde von Stadtverwaltung und Kulturstiftung als Alternative ins Leben gerufen. Ziel der Reihe ist es auch, lokale Künstler zu fördern.

Besucher erwartet an allen vier Konzerttagen eine entspannte Atmosphäre – anstelle von Stühlen darf auf Picknickdecken Platz genommen werden. Diese sind selbst mitzubringen, ebenso die Speisen und Getränke. Ein Verkauf vor Ort findet nicht statt. Es gibt keine festen Sitzplätze. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Quelle Stadt Frankenthal Bild MRN News