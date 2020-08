Worms – Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 04.08.2020, befährt gegen 18:30 Uhr eine 63-jährige Radfahrerin den Kreisverkehr Lutherring / Stephansgasse. Beim Einfahren in den Kreisverkehr, aus Richtung Adenauerring kommend, missachtet eine 54-jährige PKW-Fahrerin die Vorfahrt der Radlerin und kollidiert mit dieser. Die Radfahrerin kommt dabei zu Sturz und wird leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW der 54-Jährigen entsteht leichter Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

