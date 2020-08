Rhein-Pfalz-Kreis – Besser lesen und schreiben – ein Kurs für Erwachsene

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in Deutschland gibt es Erwachsene, die aus unterschiedlichsten Gründen nach Beendigung der Schulzeit nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht lesen und schreiben können. Das ist kein Grund sich zu schämen oder sich zu verstecken! Betroffene können sich diese Kenntnisse nachträglich aneignen. Der nächste Kurs der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises beginnt am 23. September 2020 in Schifferstadt. In einer kleinen Lerngruppe und in vertrauensvoller Atmosphäre können Erwachsene Lesen und Schreiben lernen oder bereits vorhandene Kenntnisse auffrischen und vertiefen, um den Alltag besser und stressfreier bewältigen zu können. Die Vorkenntnisse jeder einzelnen Person finden dabei Berücksichtigung. Es gibt keine Noten oder Prüfungen, jede/r lernt im eigenen Tempo. Der Kurs findet im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt-Süd (Neustückweg 2) mittwochs von 18:30 bis 20 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 36 Euro für 10 Abende. Die Kurse können wegen finanzieller Förderung des Landes Rheinland-Pfalz zu einer reduzierten Gebühr angeboten werden.

Wenn Sie jemanden kennen, der Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hat, machen Sie ihn bitte auf das Angebot der Volkshochschule aufmerksam. Teilnehmen können deutsche Muttersprachler und alle, die sich auf Deutsch verständigen können. Ansprechpartnerin ist Tina Müller, erreichbar unter 06235 6022 (Mo.-Do.), tina.mueller@kvhs-rpk.de. Interessierte können Sie sich auch vorab persönlich über den Kurs informieren. Termine dafür sind Mittwoch, 26. August oder Mittwoch, 16. September jeweils um 18:30 Uhr im Bildungszentrum. Bitte melden Sie sich unter 06235 6022 mit Personenzahl an, da die Teilnehmerzahl wegen Corona begrenzt ist. Natürlich findet auch der Unterricht nach dem geltenden vhs-Corona-Hygieneplan statt, der sich nach den behördlichen Vorgaben richtet. Die geltenden Mindestabstände und Hygienevorgaben werden eingehalten.