Minfeld – Polizeihubschrauber hilft bei Personensuche

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagnachmittag in der Zeit von 14:20 – 15:30 Uhr wurde in der Horstackerstraße ein Auto beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe des geparkten schwarzen Audi Cabriolets. Wer hat am Dienstagnachmittag etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer ... Mehr lesen »