Mannheim – Halbfinale im bfv-Rothaus-Pokal für alle im Livestream – SVW bedankt sich bei systemrelevanten Berufen

Am Samstag, den 15.08.2020 bestreitet der SV Waldhof Mannheim um 18 Uhr das Halbfinale des bfv-Rothaus-Pokal der Saison 2019/20 gegen den ASC Neuenheim. Die Partie auf dem Kunstrasen des Fußballcampus Heidelberg wird vom Waldhof-Livestream auf YouTube in Bild und Ton übertragen.

Nach Rücksprache mit den örtlichen Sicherheitspartnern und Behörden, sowie unter Berücksichtigung des gültigen Hygienekonzepts, hat sich der Heimverein dazu entschieden, den beiden Mannschaft jeweils nur ein Kontingent von maximal 150 Karten inklusive der jeweiligen Delegationen deinzuräumen. Ein öffentlicher Verkauf der Tickets kann entsprechend leider nicht stattfinden. Wir bitten alle Waldhoffans von einer Anreise nach Heidelberg abzusehen und somit eine reibungslose Durchführung des Spiels zu ermöglichen.

Der SVW möchte an dieser Stelle an alle diejenigen Danke sagen, die im Verlauf der Covid19-Pandemie durch ihre Arbeit in einem systemrelevanten Beruf einen besonderen Beitrag für die Allgemeinheit geleistet haben. Im Rahmen unseres „Herzbuwe“-Projekts verlosen wir unter allen Einsendern aus systemrelevanten Berufen, 25 x 2 Eintrittskarten für das Halbfinale gegen den Heidelberger Landesligisten. Eine kurze Mail mit einer Beschreibung Eurer Tätigkeit, sowie Euren Kontaktdaten an ticketing@svwm.de genügt für die Teilnahme am Losverfahren.

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH