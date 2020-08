Ludwigshafen – Strom und Wärme vom Dach – Wissenswertes zu Standort, Technik und Solarkataster – Web-Seminar am 24. August 2020

Ludigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Fast die Hälfte aller Dächer in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis eignen sich gut für die Nutzung von Solarenergie. Welche Rahmenbedingungen müssen vorliegen und wie erfährt man, ob sich die Energieerzeugung auf dem Dach lohnt? Das erklären die Klimaschutzmanagerin des Rhein-Pfalz-Kreis gemeinsam mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem Web-Seminar am 24. August 2020 um 18 Uhr. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Strom, der selbst genutzt und dessen Überschuss ins Netz eingespeist werden kann. Eine thermische Solaranlage nutzt die Energie der Sonne zur Warmwasserbereitung und kann auch die Heizungsanlage unterstützen.

Der Energieberater der Verbraucherzentrale, Dipl. Ing. Matthias Unnath, erklärt in diesem Web-Seminar beide Techniken und die Grundregeln für den sinnvollen Einsatz von Photovoltaik und Solarthermie. Anschließend erläutert die Klimaschutzmanagerin des Rhein-Pfalz-Kreis die Funktionsweise und Benutzung des Solarkatasters und des Wirtschaftlichkeitsrechners für Photovoltaik und Solarthermie. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Fragen in einem Chat stellen und erhalten fachkundige Antworten der Referenten. Das Online-Seminar findet statt am Montag, 24. August 2020, um 18 Uhr und dauert circa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webinare-rlp anmelden. Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.