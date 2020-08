Ludwigshafen – Einbrecher im Turmrestaurant Ebertpark – Trotz Einbruch geht der Betrieb heute wie gewohnt weiter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Turmrestaurant im Ebertpark. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein sehr großer Sachschaden. Im Inneren bedienten sich die Einbrecher ungeniert an Alkohol und Lebensmitteln. Ob außerdem noch etwas entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen Tel. 0621 9630.

Trotz des Einbruchs geht der Betrieb aber wie gewohnt weiter, so Anatol Elert, Inhaber des Turmrestaurants im Ebertpark.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail