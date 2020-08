Frankenthal – Kinder- und Jugendbüro Frankenthal Aktionen und Gewinnspiel zum Thema Kinderrechte

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Rätseln und Mitmachaktionen möchte das Kinder- und Jugendbüro bis Jahresende auf das Thema Kinderrechte aufmerksam machen. Normalerweise ist das – neben Aktions-, Spiel- und Bastelaktionen – Hauptbestandteil der Kinderstadt, die normalerweise im Sep-tember stattfinden. Diese Veranstaltung kann 2020 aufgrund der Corona-Krise nicht statt-finden.

Rätsel auf Litfaßsäule

Bereits zu Beginn der Corona-Krise wurde die Litfaßsäule vor dem Gebäude des Kinder- und Jugendbüros am Stephan-Cosacchi-Platz genutzt, um die Wünsche der kleinen Pas-santen zu sammeln. Im Anschluss sollten die auf der Säule abgebildeten Kinderrechte er-kannt werden. Aktuell gilt es, beim „Litfi-Preisrätsel“ ein auf der Litfaßsäule abgebildetes Märchen zu erraten, ein Rätsel zu lösen und die Kinderrechte zu benennen, um die es in der Geschichte geht. Mitmachen können alle Kinder ab sechs Jahren. Informationen und das Teilnahmeformular gibt es auch im Internet unter www.frankenthal.de/kijub. Wer sich in Kinderrechten auskennt, kann in den Kinderrechte-Club aufgenommen werden und er-hält ein attraktives Club-Erkennungszeichen. Unter allen Teilnehmern werden, neben vielen kleineren Gewinnen, drei Hauptpreise ver-lost: Freikarten für ein Theater, eine kostenlose Teilnahme an einem Kurs im Kinder- und Jugendbüro und eine Teilnahme an einer Tagesfreizeit 2021. Einsendeschluss ist der 15. August.

Weitere Aktionen

Ein weiteres Rätsel rund um das Thema Kinderrechte ist für Ende August geplant. Nach den Sommerferienfreizeiten soll das Thema außerdem in verschiedenen Projekten in den Kindertreffs aufgegriffen werden.

Kontakt

Weitere Informationen erteilt das Kinder- und Jugendbüro, Stephan-Cosacchi-Platz 3, Elke Altmayer, elke.altmayer@frankenthal.de, 06233 496 05 68.