Edenkoben – Schiedsrichter-Neulingslehrgänge: Jetzt anmelden

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Südwestdeutschen Fußballverband gibt es rund 1.500 Schiedsrichter, die fast jede Woche im Einsatz sind, damit der Spielbetrieb in allen Spielklassen gewährleistet wird. Um auch in Zukunft möglichst alle Spiele mit neutralen Unparteiischen besetzen zu können, will der SWFV weiterhin viele Unparteiische ausbilden. Im Jahr 2020 finden noch drei zentrale Schiedsrichter-Neulingslehrgänge in der Sportschule in Edenkoben statt (freitags, 9:00 Uhr bis sonntags, ca. 14:00 Uhr). Hierbei werden die 17 Fußball-Regeln praxisnah vermittelt.

Termine:

21. bis 23. August

16. bis 18. Oktober

04. bis 06. Dezember

Anmeldung und weitere Infos zur Schiedsrichter-Ausbildung unter: www.swfv.de/Spielbetrieb/Schiedsrichter/Schiedsrichter-Ausbildung