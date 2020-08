Ludwigshafen – Grüne im Rat: Städtische Räume für Vereine mietkostenfrei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vereine und gemeinnützige Organisationen in Ludwigshafen leiden auf verschiedene Weise unter den anhaltenden Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie. Vorgeschriebene Mitgliederversammlungen, teilweise auch Vorstandssitzungen scheitern daran, dass vorhandene Räume unter Abstandsgebot nicht nutzbar sind. Die Grünen im Rat haben sich wegen der Raumnot der Ludwigshafener Vereine an die Oberbürgermeisterin gewandt und darum gebeten, dass die Stadt und ihre Tochtergesellschaft Lukom geeignete Räume unter vergünstigten Bedingungen zur Verfügung stellen.

Die Oberbürgermeisterin hat bereits darauf reagiert und ließ darauf hinweisen, dass für gemeinnützige Vereine, soziale Einrichtungen, anerkannte Religionsgemeinschaften und Parteien (soweit deren Veranstaltungen nicht unmittelbar der Stadtratsarbeit dienen) Mietkostenbefreiung in Betracht komme und dann nur Nebenkosten gezahlt werden müssten. Die miet- und nebenkostenfreie Überlassung von Theaterräumen der Lukom wird derzeit geprüft.

Monika Kleinschnitger, Co-Vorsitzende der grünen Stadtratsfraktion: “Abstandsregeln, Hygienevorschriften und die Beschränkung der Anzahl der Personen stellen alle Vereine vor Herausforderungen. Wir begrüßen es, dass die Stadt und die Lukom der städtischen Zivilgesellschaft zu Hilfe kommen. Es ist für uns alle wichtig, den Ehrenamtlichen in der Stadt Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie das Vereinsleben trotz Coronagefahr wieder in Gang kommen kann.”

Quelle Die Grünen im Rat