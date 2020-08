Ludwigshafen – Fahrleitungsarbeiten für die Linie 10 im Bereich der Kreuzung Stern- und Carl-Bosch-Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab Mittwoch, 5. August, bis voraussichtlich Freitag, 18. September, finden im Bereich der Kreuzung Stern-/Carl-Bosch-Straße Tiefbauarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) für die neue Linie 10 statt. Für den späteren Stadtbahnbetrieb werden Fundamente für Fahrleitungsmaste gegründet. Die Arbeiten haben Auswirkungen auf den Individualverkehr und die Fußgängerführung. Der Busverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Insgesamt werden sieben Fundamente für Fahrleitungsmaste betoniert. Die Maste werden voraussichtlich Ende Oktober aufgestellt. Für den Individualverkehr bedeutet dies für die Dauer von rund sieben Wochen Fahrbahnverengungen und -verschwenkungen auf kurzen Straßenabschnitten sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer im Baustellenbereich.

Von Anfang August bis Anfang September wird die Sternstraße stadteinwärts in Richtung Brunckstraße verengt. In der Carl-Bosch-Straße in Richtung Sternstraße entfällt zeitweise die rechte Spur. Alle Abbiegemöglichkeiten bleiben während der Arbeiten bestehen. Ab Ende August wird für rund drei Wochen die Fußgängerführung geändert. Fußgänger entlang der Sternstraße in Richtung Brunckstraße müssen vor der Kreuzung die Straßenseite wechseln, um die Carl-Bosch-Straße überqueren oder die Bushaltestelle Friesenheim Mitte erreichen zu können.

Ab Anfang September bis zum Ende der Maßnahme ist eine Fahrspur in der Sternstraße stadtauswärts Richtung Oggersheim betroffen. Der Verkehr wird hier um das Baufeld herumgeführt.

Der Busverkehr ist von den Arbeiten nicht betroffen.