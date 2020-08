Knittelsheim – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Knittelsheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Am Montag, gegen 13:38 Uhr, kam es auf einem Feldweg zwischen Herxheimweyher und Knittelsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer. Ein PKW und ein Roller stießen frontal in einer unübersichtlichen Kurve des Feldwegs aufeinander, wodurch der 31-jährige Rollerfahrer stürzte und sich trotz eines Motorradhelmes schwere Verletzungen am Kopf zuzog. Die Führerin des PKW wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Rollerfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen zum Hergang des Verkehrsunfalls aufgenommen.