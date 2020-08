Hockenheim – “Anpacken für eine saubere Stadt”

Anpacken für eine saubere Stadt

Wilder Müll in der Stadt ist für viele Menschen ein Ärgernis. Die Stadtverwaltung Hockenheim bittet deshalb um Mithilfe bei der Prävention von wilden Müllablagerungen. Sollte das heimische Abfallaufkommen einmal die üblichen Mengen übersteigen, können die Bürgerinnen und Bürger über die AVR Umweltservice GmbH größere Müllsäcke erwerben. Bei den Verkaufsstellen der AVR in Hockenheim können rote Restmüllsäcke, braune BioEnergieSäcke und grüne Wertstoffsäcke erworben werden. Das Fassungsvermögen der Säcke umfasst jeweils rund 60 Liter. Als Gebühren für die Abfallsäcke fallen inklusive Leerung beim Restmüllsack 3,10 Euro, beim BioEnergieSack 1,30 Euro und beim Wertstoffsack an 2,30 Euro.

Die Stadtverwaltung Hockenheim setzt sich auch für die Beseitigung wilden Mülls ein. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Stadt auf wilde Müllablagerungen beim Bauhof telefonisch unter 06205 922635 oder über den Mängelmelder auf der Internetseite hinzuweisen. In Hockenheim findet ein Dreck-Weg-Tag statt. Ehrenamtlich setzt sich auch die Agenda-Gruppe „Grüne Engel-Für ein sauberes Hockenheim“ für eine reinliche Stadt ein.

AVR-Verkaufsstellen für Müllsäcke in Hockenheim

• Albert Herzer UG & Co. KG, Ottostraße 2.

• Ege´s Kiosk am Bahnhof, Eisenbahnstraße 2.

• Elvin´s Schreib- und Spielwaren, Heidelberger Straße 13.

• Filbert Schreib- & Spielwaren, Obere Hauptstraße 7.

• TTH-print & office solutions GmbH, Schwetzinger Straße 62.

Mehr Informationen über die AVR-Verkaufsstellen in Hockenheim sowie ihre Erreichbarkeit und Öffnungszeiten unter https://www.avr-kommunal.de/abfallsaecke.



Bild (Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim/Fotografen Dorothea und Norbert Lenhardt):

Die Agenda-Gruppe „Grüne Engel“ rund um Elke Schollenberger und die Engel Maria Kunert, Gisela Deffert, Ingrid Hassert, Diethelm Christen, Felicitas Offenloch-Brandenburger und Renate Rottmayer sind nur einige der Bürger, die sich für ein sauberes Hockenheim engagieren (v.l.n.r.).

Quelle Stadtverwaltung Hockenheim