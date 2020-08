Frankenthal – Anmeldung zur Aufnahme in die Grundschule

Bellheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Montagabend landete ein Auto in einem Vorgarten in der Postgrabenstraße in Bellheim und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Um 19:24 Uhr befuhr die 40-jährige Verkehrsteilnehmerin die Postgrabenstraße in Bellheim und verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie nach ... Mehr lesen »