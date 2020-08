Schönau – Ölteppich in der Steinach – Zeugenaufruf!

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 22. August bis 11. September beteiligt sich Frankenthal zum zweiten Mal an der bun-desweiten „Stadtradeln“-Kampagne. Drei Wochen lang gilt es, möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Aufgerufen sind Bürger, Kommunalpolitiker und alle, die in Fran-kenthal arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de/frankenthal oder per „Stadtradeln“-App ... Mehr lesen »