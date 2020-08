Rhein-Pfalz-Kreis – Dritter tödlicher Badeunfall in der Region – 66-jähriger bei Waldsee (Schlicht) ertrunken

Rhein-Pfalz-Kreis/Waldsee/Metropolregion Rhein-Neckar

(ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Samstagnachmittag (01.08.2020) zu einem Badeunfall in einem Badeweiher bei Waldsee in dessen Folge ein 66-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verstarb. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

