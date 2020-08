Mannheim – IHK-Elternhotline Schule fertig und wie jetzt weiter?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag (01.08.2020) auf Sonntag (02.08.2020), zwischen 18 Uhr und 01:00 Uhr, wurde ein parkender Hyundai in der Ganderhofstraße von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen ... Mehr lesen »