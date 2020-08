Mobach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Gefährliche Manipulation an Spielgeräten!!! Am Samstag, 01.08.2020, gegen 18.00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass an einer Kinderschaukel auf dem Kinderspielplatz beim Sängerheim in Mosbach, Kleiner Elzpark, offenbar Schrauben entfernt wurden. Eine sofortige Überprüfung durch eine Streife bestätigte den Sachverhalt. Unbekannte hatten 7 Schrauben entfernt und vermutlich mitgenommen. Die restlichen verbliebenen 5 ... Mehr lesen »