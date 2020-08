Grünstadt – 11-Jährige auf Skateranlage bedroht

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag den 02.08.2020 gegen 19:50 Uhr wurde in der Straße An der Eselshaut in Mußbach eine 50-jährige Frau durch einen Hund verletzt. Sie wurde nach bisherigem Ermittlungsstand von einem Labradormischling zunächst angesprungen und in den rechten Unterarm und in die rechte Wade gebissen. Sie wurde durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Der Labradormischling ... Mehr lesen »