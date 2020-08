Friedelsheim – Wochenendausflugsverkehr auf der #A650 kontrolliert

Friedelsheim/Landkreis Bad Dürkheim/Ludwigshafen – A650 (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim richteten am Sonntag, den 02.08.2020 in den frühen Abendstunden auf der A650 bei Friedelsheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen eine Kontrollstelle ein, um den Wochenendausflugsverkehr zu kontrollieren, der von der Weinstraße in die Vorder- und Kurpfalz zurückfuhr.

Folgende Verstöße wurden geahndet:

1. Ein 66-Jähriger hatte einen Alkoholwert von 0,68 Promille,

weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die

Weiterfahrt untersagt wurde.

2. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln, weswegen ebenfalls ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt

untersagt wurde.

3. Einem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt präventiv untersagt, da

er einen Atemalkoholwert von 0,45 Promille hatte.

4. Einem 37-jährigen Fahrzeugführer wurde ebenfalls kurzzeitig

präventiv die Weiterfahrt untersagt, da er einen

Atemalkoholwert von 0,38 Promille hatte. Er durfte die Fahrt zu

einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

5. Weiterhin konnte bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden,

dass ein Hund völlig ungesichert im Fußraum des Beifahrers

mitfuhr. Der Hund wurde mittels mitgeführtem Spezialhundegurt

nachgesichert. Hinweis: Ein Hund gilt als Ladung, so dass bei

einer Nichtsicherung ein Verstoß gegen die

Ladungssicherungsvorschriften vorliegt.

6. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern konnte eine

Atemalkoholkonzentration von 0,1 Promille festgestellt werden,

die jedoch zu keinen polizeilichen Maßnahmen führte.

Insgesamt war das Ergebnis aus polizeilicher Sicht bei einem Durchfluss von über 200 Fahrzeugen trotz der o.g. Verstöße in der Relation zu dem Fahrzeugdurchfluss erfreulich. Nicht desto trotz werden die Kontrollstellen auch in den nächsten Wochen der Sommermonate intensiv fortgeführt