Heidelberg – GRÜNE-Radtour: “Unser Feld” – zu Kirchheimer Höfen

Heidelberg / Metroolregion Rhei-Neckar – Die grünen Stadträte Derek Cofie-Nunoo und Frank Wetzel laden ein zu einer Fahrradtour zu ausgewählten Höfen auf Kirchheimer Gemarkung. Dabei möchten sie die Teilnehmer*innen für den hohen Wert des Areals mit der Kombination aus Freizeit und Erholung sowie regionaler Lebensmittelerzeugung sensibilisieren. Vier Landwirte haben sich bereit erklärt, über ihre Arbeit, ihre Produkte, die damit verbundenen Mühen und Probleme, aber auch die positiven Aspekte zu sprechen und Fragen der interessierten Bürger*innen zu beantworten.

Für Interessierte besteht im Anschluss die Möglichkeit einer Führung durch die Ausstellung des Metropolink-Festivals im ehemaligen Commissary. Optional kann danach das Festival-Gelände in Eigenregie besucht werden, Ticket unter: metropolink.loveyourartist.store

Datum: Freitag, 07. August 2020

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden

Treffpunkt: Schwetzinger Terrasse am Wasserspiel

Wichtig: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist begrenzt und nur mit Voranmeldung möglich. Bitte geben Sie an, ob Sie anschließend zur Ausstellung des Metropolink-Festivals mitkommen möchten. Auch hier Teilnahme nur mit Voranmeldung

Anmeldung: bis Mittwoch, den 5. August per Mail an geschaeftsstelle@gruene-fraktion.heidelberg.de

Hinweise: Voraussetzung ist ein eigenes funktionstüchtiges Fahrrad, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte denken Sie an eine Mund-Nasen-Maske. Bei Regen muss die Tour leider ausfallen. Die Tour endet an der letzten Station im Neurott bzw. am Festivalparkplatz, es gibt keine begleitete Rückfahrt!