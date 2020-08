Heidelberg/Eppelheim – Kurzer Stromausfall in Eppelheim, Wieblingen und im Bereich der Höfe im Handschuhsheimer Feld

Heidelberg / Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am frühen Morgen von Sonntag, den 2. August, gegen 5 Uhr kam es zu einem Stromausfall in Eppelheim und Heidelberg-Wieblingen sowie im Bereich der Aussiedlerhöfe im Handschuhsheimer Feld. Eppelheim konnte bereits vor 6 Uhr wieder komplett mit Strom versorgt werden, Wieblingen bis auf das Gewerbegebiet kurze Zeit später. Um 7 Uhr war auch das Gewerbegebiet wieder versorgt. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Heidelberg arbeitet noch daran, auch die Aussiedlerhöfe im Handschuhsheimer Feld kurzfristig wieder mit Strom zu versorgen. Die Ursache für den Ausfall ist noch in Klärung.

