Bergstraße-Odenwald – Kurzvideos informieren Gründerinnen und Gründer! – Ab sofort gibt es vielfältige Informationen für Gründer in Videoform als „Shortcuts Gründung“

Bergstraße-Odenwald / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald erweitert ihren Service für Gründungsinteressierte und junge Unternehmen im Wachstum: Mit Kurzvideos, sogenannten „Shortcuts Gründung“ bietet die Gründerberatung der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) künftig ein weiteres Format, um sich Informationen über die Serviceleistungen des WFB-Fachbereichs einzuholen. Aufschlussreich, kurz und anschaulich.

„Mit diesem neuen Angebot wollen wir die Reichweite des Förderprojekts Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald weiter erhöhen, indem wir noch mehr Gründerinnen und Gründer ansprechen. Diese erhalten alles Wissenswertes über die Unterstützungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Gründung in der Wirtschaftsregion Bergstraße – auf das Wesentliche reduziert“, erklärt Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. Und weiter: „Die Informationsbeschaffung per Video ist heute Alltag. Dieser Entwicklung tragen wir mit den Shortcuts Gründung Rechnung.“ Auf der Agenda der WFB-Gründerberatung stehen Shortcuts zu Themen wie dem Gründerwettbewerb, dem Mentorenprogramm, zur Veranstaltungsreihe Startup-Netzwerk Wirtschaftsregion Bergstraße und zum Forum Unternehmensnachfolge Bergstraße. Doch als erstes wird ein „Shortcut Gründung“ mit einem Überblick über die Serviceleistungen unter dem Dach der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald produziert. Die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald ist ein Projekt der WFB mit dem Ziel, neu gegründete Unternehmen bei der Etablierung und beim Wachstum zu unterstützen und somit das Gründungsklima in der Wirtschaftsregion Bergstraße weiter zu verbessen. Im Kern der Gründungsoffensive steht der jährlich ausgelobte Gründerwettbewerb. „Der Einsendeschluss der diesjährigen Wettbewerbsrunde des Gründerwettbewerbs ist der 25. August 2020“, erläutert Kreuzer.

Info: Wer sich die Shortcuts ansehen möchte, findet diese auf dem Youtube-Kanal der WFB unter https://www.youtube.com/watch?v=Vdas4h2ibmQ oder direkt auf der WFB-Website https://www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Wirtschaft/Gruendungsoffensive-Bergstrasse-Odenwald. Die Internetseite der WFB bietet zudem Wissenswertes über die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und über die weiteren Serviceleistungen der WFB.

