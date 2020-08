Speyer – Einbruchsversuch in Apotheke Bahnhofstraße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Einbruchsversuch in Apotheke (29/1017) Zwischen Donnerstag, 30.07.2020, 19:10 Uhr und Freitag, 31.07.2020, 04:50 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursachten unbekannte Täter beim Versuch, in die Räumlichkeiten einer Apotheke in Speyer Mitte gewaltsam einzudringen. Da der Versuch, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln jedoch misslang, blieb es bei dem Versuch. Durch die Manipulation an der Tür wurde diese leicht beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

