Speyer – Einbruch in Bäckereifiliale Bahnhofstraße – Zwischen Donnerstag, 30.07.2020, 18:45 Uhr und Freitag, 31.07.2020, 04:50 Uhr – Einen Sachschaden von circa 500 Euro verursachten unbekannte Täter beim gewaltsamen Eindringen in eine Bäckereifiliale in Speyer-Mitte. Durch den/die Täter wurde eine seitliche Zugangstür aufgehebelt und sich hierdurch Zugang zum Innenraum verschafft. Hier wurde unter anderem ein Schrank durchsucht und der im Innern befindliche Toilettenraum geöffnet. Zum Berichtszeitpunkt war über entwendete Gegenstände nichts bekannt. Aktuell wird auch der Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch in eine Apotheke geprüft; die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

(ots)