Klingenmünster – Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Klingenmünster / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – In der Straße “Im Kahngarten” gelangten in der Zeit von 29.07.2020 18:00 Uhr bis 31.07.2020, 17:30 Uhr, bislang unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und richteten an dem Fenster einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Straße “Im Kahngarten” oder Umgebung Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Foto: www.mrn-news.de Archiv