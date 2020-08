Bensheim – 64-jähriger Badeseebesucher mit Gesundheitsproblemen im Krankenhaus verstorben

Bensheim / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Bensheim (ots) – Nachdem ein 64 Jahre alter Mann am Samstag (1.8.) im Wasser des Badesees im Berliner Ring schwimmen war, hatte er plötzlich gesundheitliche Probleme. Der Mann erreichte gemeinsam mit seiner 56-jährigen Begleitung die Schwimminsel auf dem See. Dort konnte die 56-Jährige aus dem nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis auf sich aufmerksam machen. Helfer des DLRG setzten gegen 18 Uhr mit dem Boot zur Schwimminsel rüber und leiteten die ersten medizinischen Maßnahmen ein. Für die weitere Versorgung wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Letztendlich wurde der 64-Jährige aus Nordhessen mit einem Krankenwagen in die nächste Klinik gefahren, wo er kurze Zeit später verstarb.