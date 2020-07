Rhein-Pfalz-Kreis – Livestream jazz im Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar

Am Sonntag, 02. August 2020, können Interessierte ab 18.00 Uhr auf dem link: bit.ly/rheinpfalzkreis oder youtube: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis live einen außergewöhnlichen Jazz-livestream im Rhein-Pfalz-Kreis im altehrwürdigen Schloss Kleinniedesheim sehen.

Zu dieser Session treffen sich erst- und einmalig Jazzer aus und um den Rhein-Pfalz-Kreis, Musiker, die immer wieder in der Kulturszene des Kreises zu finden sind: Richie Beirach (piano), Jutta Brandl (vocals), Veit Hübner (bass), Tobias Frohnhöfer (vibraphon), Regina Litvinova (piano), Christian Scheuber (drums), Thomas Siffling (trumpet) und Olaf Schönborn (sax). Die Zuschauer/-innen können live mitkommentieren.

Während der Veranstaltung wird zu einer Spendenaktion für den Verein „Freunde und Förderer Haus St. Martin“ aufgerufen. Dieser unterstützt das Caritas-Förderzentrum St. Martin, Ludwigshafen, in dem Obdachlose spontan und unbürokratisch übernachten können. Die Session wird etwa zwei Stunden dauern.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis