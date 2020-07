Ludwigshafen – Schwerverletzter bei Unfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 30.07.2020 gegen 23:55 Uhr kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 25-Jähriger schwer verletzt wurde. Der junge Mann war in Richtung Deutsche Straße gefahren, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge touchierte er einen Handlauf für Fußgänger, überfuhr einen Ampelmast, einen Verkehrszeichenmast und kam eingeklemmt zwischen zwei Bäumen auf einem Grünstreifen zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der 25-Jährige auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit und dem Konsum von Alkohol von der Straße abkam. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

