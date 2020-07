Ludwigshafen – 73-jährige Frau vermisst – Frau wieder da – Nachtrag

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vögel zwitschern, die Natur blüht und seltene Pflanzen wachsen wild um einen kleinen See. So vielleicht die Vorstellung von einem Naherholungsgebiet. Doch weit gefehlt! Laut einer Untersuchung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) wachsen mehr und seltenere Pflanzenarten an sogenannten Regenrückhaltebecken als an natürlichen Gewässern, die einem menschlichen Eingriff unterliegen. Neben dem eigentlichen ... Mehr lesen »