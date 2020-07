Heidelberg – Motorradfahrer ohne Helm flüchtet vor der Polizei Zeugen und Geschädigte gesucht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag gegen 12 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ein Motorrad in der Bergheimer Straße auf, dessen Fahrer ohne Helm unterwegs war. Als die Beamten das Krad kontrollieren wollten, gab der Mann Gas und fuhr über die Gartenstraße und die Thibautstraße in Richtung B 37/Vangerowstraße. Dabei raste er über die Sperrfläche und überholte mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge und konnte so entkommen. Einem Zeugenhinweis zufolge fuhr das Motorrad weiter mit sehr hoher Geschwindigkeit die Mannheimer Straße entlang in Richtung Wieblingen. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers dauern an.

