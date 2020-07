Heidelberg – Leitungsarbeiten in Rohrbach-Süd – Fahrbahnverengung in der Haberstraße

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 30.07.2020, befährt laut Zeugenaussagen ein schwarzer 3er BMW die Hafenstraße in Richtung B9. In Höhe der Hausnummer 19 beschädigt der Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, einen PKW und einen Anhänger, die am Fahrbahnrand abgestellt sind. Der Anhänger wird zudem durch den Aufprall auf einen in der Nähe befindlichen Zaun geschoben. Der ... Mehr lesen »