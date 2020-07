Heidelberg – B 37 in Richtung Mannheim zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Bootshafen ab 3. August gesperrt! Umleitung verläuft über Bergheimer- und Thibautstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) hat im Rechtsstreit um die Sperrzeiten in der Heidelberger Altstadt in seiner mündlichen Verhandlung am Mittwoch, 29. Juli 2020, eine gerichtliche Mediation vorgeschlagen. Zwei Richterinnen des Verwaltungsgerichtshofs sollten demnach die streitenden Parteien an einen Tisch holen, um eine dauerhafte Einigung zu erzielen. Die Stadt Heidelberg hat ... Mehr lesen »