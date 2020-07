Germersheim – Freiwilligentag 2020 der Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat ruft zum Mitmachen auf – Schon zahlreiche Projekte angemeldet

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „wir-schaffen-was“ findet am 19. September 2020 der siebte Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar statt. An diesem Tag packen Freiwillige wieder tatkräftig mit an, um zuvor gemeldete Projekte innerhalb eines Tages umzusetzen. Vereine, Firmen, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen haben die Möglichkeit an diesem Tag gemeinnützige Projekte mit Freiwilligen umzusetzen. Landrat Dr. Fritz Brechtel ruft die Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Germersheim auf, sich aktiv daran zu beteiligen: „Ehrenamtliches Engagement spielt bei uns eine große Rolle. Der Freiwilligentag ist eine schöne Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen.“Es sind schon zahlreiche Mitmach-Aktionen gemeldet, weitere können angemeldet werden. Zwei Voraussetzungen sind dafür zu erfüllen: Die Projekte müssen gemeinnützig sein und sich unter Einhaltung örtlicher Corona-Verordnungen innerhalb eines Tages realisieren lassen. Die Anmeldung und Vorstellung des Projektes erfolgt unter www.wir-schaffen-was.de.

Bürgerinnen und Bürger, die die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements an einem Tag ausprobieren und andere unterstützen möchten, können je nach Interesse und Fähigkeiten aus einer Liste von Projekten wählen. Diese Liste ist ebenfalls unter www.wir-schaffen-was.de abrufbar und wird regelmäßig erweitert. „Aus dem Landkreis Germersheim sind bislang acht Projekte gemeldet. Deren Organisatoren freuen sich über Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Der Freiwilligentag der MRN findet alle zwei Jahre statt.