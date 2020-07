Germersheim – ERSTMELDUNG – Toter nach Badeunfall am Baggersee in Sondernheim

Germersheim – Sondernheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Heute kam es zu einem tödlichen Badeunfall am Baggersee in Sondernheim. Gegen ca. 15:00 wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Badeunfall an den Baggersee in Sondernheim alamiert.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungstaucher konnte eine jüngere männliche Person nur noch tot aus dem See geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Der See ist bis auf Weiteres gesperrt.

